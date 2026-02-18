Gaetano Fontana e Massimo Filardi a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv

Gaetano Fontana e Massimo Filardi sono intervenuti a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le loro dichiarazioni:

Fontana: “Nonostante gli infortuni, il Napoli è sempre lì a lottare, bravo Conte”

“Gli infortuni? Non credo alla sfiga, il Napoli è penalizzato sicuramente ma certamente c’è un’origine, non si tratta di casualità. Nel caso di Rrhamani la voglia dell’atleta di recuperare ha influito molto, forse non era ancora prontissimo e lo dimostra la ricaduta contro la Roma, in cui ha peraltro dovuto produrre uno sforzo notevole nella rincorsa all’avversario a campo aperto.

Nonostante tutto, Conte ha sempre trovato soluzioni tattiche interessanti, questo la dice lunga sulle sue capacità e su quelle dell’organico, il prossimo anno con la squadra al completo le cose saranno differenti anche per la crescita di tutto il Napoli.

Giovane e Alissons? Il primo ha dovuto mettersi a disposizione non come attore principale ma come comprimario, perché è esploso Vergara; il secondo contro la Roma ha spaccato la partita, dimostrando di avere grandi abilità nell’uno contro uno come Neres, dimostra un potenziale incredibile.

Si è passati da un calcio posizionale ad uno fatto di relazioni, in cui un calciatore deve far saltare gli equilibri, e ci sono elementi che diventano necessari ed indispensabili, per una squadra chiamata a districarsi in ogni competizione. Il Napoli ha molti giocatori limitati oggi per gli infortuni, il prossimo anno sarà sicuramente molto più prolifico.

Gilmour ha i “file” del calcio di De Zerbi in testa, per cui verticalizza subito, come ora gli ha chiesto Conte, che inizialmente pensava ad un calcio più ragionato e meno verticale. Anche lo scozzese è mancato tantissimo, sfido chiunque a giocare una stagione con tre competizioni senza possibilità di ruotare praticamente nessuno. Questo la dice lunga su quanto di straordinario stia facendo il Napoli, che è terzo in classifica ma che, senza tutti questi infortuni, avrebbe difeso lo scudetto fino all’ultima giornata”.

Filardi: “La squadra sta andando oltre i proprio limiti, a Bergamo si punti sul ritmo”

“Il Napoli sta andando oltre i limiti, non c’è ombra di dubbio che sia una stagione disgraziata. Togli cinque titolari ad ogni squadra per tre, quattro mesi di fila e vediamo dove stanno, per cui bravo Napoli, bravi ragazzi, hanno mostrato il giusto atteggiamento.

E ora abbiamo bisogno della leggerezza di giocatori come Giovane e Alisson Santos, l’ex Sporting ha spaccato la partita con la Roma e deve continuare così, come del resto Vergara.

L’Atalanta? A Roma ha vinto ma non mi è piaciuta, a Dortmund ha perso perché attaccata sul ritmo, bisogna fare come i tedeschi, giocare con ritmi alti, loro hanno anche Raspadori e De Ketelaere fuori e tre giorni dopo il match di ritorno in Champions.