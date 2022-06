Calciomercato Napoli, altra grana: rottura con Anguissa? Ecco il motivo

Anguissa resta al Napoli?

L’umore di Anguissa non è dei migliori, prima del riscatto da parte del Napoli erano arrivate anche diverse proposte dalla Premier e se il caso non rientrasse non è da escludere che possano ripresentarsi. Niente di particolarmente allarmante, ma in epoca recente ci sono esempi che sono finiti malissimo, anche in casa azzurra. Come con Milik, messo fuori rosa nel 2020 e trasferitosi al Marsiglia a gennaio del 2021 dopo aver rifiutato diverse opzioni e qualche mese senza giocare. Un destino a cui non vogliono andare incontro Ruiz e Ounas, in scadenza nel 2023 e intenzionati a non rinnovare. E nemmeno Anguissa, che aspetta da AdL il riconoscimento promesso.

