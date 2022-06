Mercato -Matteo Politano piace a parecchi club, De Laurentiis chiede 15 milioni di euro

Il calciomercato estivo, sebbene non sia ancora partito ufficialmente, è già in piena evoluzione, con colpi conclusi con largo anticipo come quelli messi a segno dal direttore sportivo del Napoli Giuntoli che ha portato all’ombra del Vesuvio Olivera e Kvaratskhelia. L’ex interista Matteo Politano ha chiesto al club la cessione, per divergenze con il tecnico di Certaldo, per cui è stato messo messo nella lista dei probabili partenti, tuttavia il suo futuro è tutto da decifrare. Molti club italiani ed esteri hanno messo gli occhi sul forte esterno azzurro che ha disputato, recentemente, delle ottime gare con la nazionale italiana, in Nations League. Su di lui ci sono il Milan, il Valencia di Gennaro Gattuso e la Fiorentina. De Laurentiis, nel frattempo, ha fissato il prezzo del suo cartellino: non meno di 15 milioni di euro. Una cifra accettabile che potrà essere presa in considerazione seriamente da una di queste società estimatrici del calciatore cresciuto nella Roma. La situazione si potrebbe sbloccare da un momento all’altro; qualora Politano dovesse partire, il Napoli ha in mente i possibili sostituti.