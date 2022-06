Napoli – Piove sul bagnato, Anguissa deluso dalla società azzurra per non aver ricevuto il bonus promesso

Piove sul bagnato in casa azzurra; come se non bastassero i tanti problemi relativi ai rinnovi di giocatori fondamentali come Mertens, Ospina, Fabian e Koulibaly, ecco profilarsi un nuovo caso, quello del camerunense Anguissa, appena riscattato da De Laurentiis dal Fulham. Il forte centrocampista africano è arrabbiato con il club partenopeo perchè non gli è stato corrisposto il bonus pattuito al suo arrivo alla corte di Spalletti. Quando fu preso in prestito, il calciatore e il suo agente rinunciarono ad una somma di denaro dalla Premier, in cambio di un impegno, sulla parola, di un futuro riconoscimento a fine stagione. Ma tale promessa non è stata mantenuta dalla dirigenza del Napoli che ha fatto orecchie da mercante, come si suol dire. Anguissa, tuttavia, pur deluso ed irritato da questa situazione, rispetterà regolarmente gli impegni, allenandosi per conto suo, durante le vacanze, per presentarsi in ritiro in Trentino, nelle migliori condizioni possibili.

Fonte: Corriere dello Sport