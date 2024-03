IL PUNTO SULLA A – 27esima giornata, il Bologna, vittorioso a Bergamo si conferma al quarto posto, Napoli di misura sulla Juve, l’Inter stasera può allungare

Dopo il succeso del Milan, di venerdì, a Roma, contro la Lazio e quello della Roma , a Monza, di sabato, ieri nella domenica valida per la 27esima giornata di campionato, il Bologna consolida il quarto posto, vincendo in rimonta, a Bergamo, contro l’Atalanta. Pari ad occhiali, invece, della Fiorentina, in casa, col Torino. Ne approfitta il Napoli che batte la Juve, per 2 a 1, con un pizzico di fortuna, riducendo il distacco dal quinto posto, a quattro punti. Superati, pertanto, i biancocelesti e i gigliati. Gli azzurri sperano nella rimonta Champions. In zona retrocessione, importanti vittorie del Verona sul Sassuolo e del Cagliari in Toscana, sull’Empoli. Pareggio per 1 a 1, infine tra Udinese e Salernitana. Stasera la giornata si concluderà con il Monday Night tra Inter e Genoa, a San Siro. I nerazzurri avranno la grande opportunità di allungare il vantaggio sui bianconeri, in caso di successo, a 15 punti.