Caso Meretens – Grosse novità in vista, l’attaccante pronto a rivedere le sue richieste, pur di restare a Napoli

Ci sono grosse novità riguardo al caso Mertens che sembrava una telenovela infinita. A quanto pare l’attaccante belga è intenzionato a rivedere le sue richieste in merito al rinnovo del contratto, mosso dalla forte volontà di restare all’ombra del Vesuvio, oramai casa sua. Dries, o per meglio dire Ciro Mertens, sarebbe pronto a rinunciare a due milioni di euro. Pertanto, se fino all’altro giorno l’addio era inevitabile, oggi, invece, le parti si sono riavvicinate e si potrebbe, finalmente addivenire ad un accordo. Perchè questo improvviso ripensamento del calciatore belga? Le ragioni sono due: primo non c’è al momento una società che disputi la Champions disposta a pagare quattro milioni totali l’anno per un giocatore di 35 anni, secondo, l’amore verso la città ed i tifosi che lo stimano tantissimo. Inoltre un eventuale ritorno in patria a terminare la carriera non rientra nei piani di Dries, il quale si sente integro ed in perfetta forma per giocare ancora un paio di stagioni con una squadra blasonata e competitiva come il Napoli. Per adesso tuttavia, né lui, né i suoi legali, hanno contattato la società per comunicare la novità, però il desiderio di Mertens è quello di restare, per cui è auspicabile un lieto fine di questa telenovela.