Napoli – Messaggio della tifoseria azzurra alla società di De Laurentiis: “Rinnovate il contratto a Koulibaly”

Archiviato il campionato, in questo periodo non si fa altro che parlare di rinnovi contrattuali e mercato; a Napoli tengono banco gli spinosi casi di Mertens e Koulibaly, considerati dai tifosi e dallo stesso tecnico toscano due pedine fondamentali per il prossimo anno calcistico che vedrà la compagine partenopea ritornare in Champions League dopo un biennio di assenza. L’attaccante belga, a breve, sarà libero dal contratto con il Napoli e dovrà decidere se rimanere o meno alla corte di Spalletti, mentre il centrale difensivo senegalese ha ancora un contratto fino a giugno 2023, ma potrebbe andar via quest’estate se arrivassero i 40 milioni chiesti da De Laurentiis. Per la cronaca, Kalidou Koulibaly è nel capoluogo campano dal 2014, quando fu voluto da Rafa Benitez. Dunque ben otto stagioni in maglia azzurra che non si possono cancellare facilmente, anche perché in questa città il calciatore è stato consacrato come uno dei migliori difensori al mondo. La tifoseria lo ha sempre stimato ed amato e teme che possa essere ceduto. In occasione del suo compleanno, ieri, contemporaneamente agli auguri per i suoi 31 anni, i tifosi napoletani, hanno lanciato un appello alla dirigenza del club di De Laurentiis, invitandolo a prolungare il contratto del fortissimo giocatore della nazionale Senegalese, fresca vincitrice della Coppa d’Africa, anche grazie alle sue ottime performances. Infatti sui social campeggia, sotto il post di auguri, il seguente appello: “Rinnovate il contratto al miglior difensore della Serie A“.

Come finirà questo tira e molla tra società e Koulibaly, che, per il momento, non ha accettato la proposta del Napoli, lo sapremo soltanto a fine mercato.