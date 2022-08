Mercato – Navas rescinde il contratto con il PSG, altro indizio sul suo arrivo a Napoli

Il portiere costaricano Keylor Navas è pronto ad approdare in maglia azzurra. Lo si evince dal fatto che l’estremo difensore ex Real Madrid ha rescisso il contratto che lo legava al club transalpino, in attesa di una lauta buonuscita. Ora a Giuntoli non resta che trovare la migliore soluzione sull’ingaggio del calciatore e su questo argomento viene in aiuto della società partenopea il decreto crescita. Il Napoli ha in mano l’assenso di Navas a trasferirsi all’ombra del Vesuvio e si basa proprio su questo si. I tifosi azzurri devono però sperare che, presto, arrivi l’accordo tra il Psg e il portiere sulla cifra da elargirgli per farlo partire. Soltanto dopo aver ricevuto tale buonuscita Navas prenderà la strada del capoluogo campano. Questa soluzione sarebbe la più percorribile, i parigini risparmierebbero non poco sull’ingaggio dovuto al giocatore che oggi percepisce uno stipendio lordo di quasi 1.2 milioni al mese, mente i partenopei si assicurerebbe il costaricano per almeno due anni, La piazza di Napoli rappresenterebbe un ottimo rilancio per Navas che, con Spalletti tornerebbe ad essere protagonista in campionato e in Champions.