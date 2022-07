Telenovela Mertens – Napoli – Il Belga entro giovedì spera di risolvere in un modo o nell’altro la sua situazione

Dries, Ciro Mertens, sempre innamorato della città e dei tifosi napoletani che lo hanno amato sin dal primo giorno, forse più di Lorenzo Insigne, spera di trovare un’intesa, all’ultimo momento, con il presidente Aurelio De Laurentiis. Entro giovedì l’attaccante intende risolvere, in un modo o nell’altro, la sua precaria situazione, per cui potrebbe esserci, nei prossimi giorni, l’incontro decisivo per chiudere la telenovela. Dal canto suo il patron azzurro ha affermato di volere essere più presente, a tal punto da spostare parte della Filmauro nel capoluogo campano onde avere il polso delle vicende del suo Napoli. Ci sarà quest’ultimo rendez-vous tra le parti? Mertens resterà, dirà addio? A breve, finalmente scopriremo l’enigma.

Fonte :i l Mattino