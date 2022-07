Napoli – Ferie quasi terminate per gli azzurri, mercoledì 6 luglio ci sarà il raduno della rosa in quel di Castel Volturno

La stagione del Napoli edizione 2022/23 sta per iniziare; le ferie ornai sono quasi terminate, infatti dopodomani, mercoledì 6 luglio ci sarà il raduno ufficiale dei calciatori azzurri, in quel di Castel Volturno. Quindi, due giorni dopo partenza per il primo ritiro in Trentino, nella Val di Sole, dove il 9 comincerà la preparazione precampionato allo stadio comunale di Carciato, frazione di Dimaro -Folgarida. Il tecnico Spalletti preme per avere una rosa quasi al completo già in questa prima fase, per cui attende il terzo colpo di Giuntoli, nel mercato appena aperto ad inizio mese. Molto probabilmente dovrebbe arrivare alla corte del mister toscano Gerard Delofeu, che andrebbe a sostituire Politano che è deciso a cambiar aria. L’esterno spagnolo dell’Udinese ha già l’accordo con il Napoli ed attende gli sviluppi della cessione dell’ex interista per mettersi in viaggio al fine di raggiungere i nuovi compagni di squadra. Delofeu è stato avvicinato anche da altri club, tuttavia il calciatore, ex Barcellona, ha fatto la sua scelta promettendosi alla SSCN. E’ solo questione di tempo ma l’affare, a meno di un difficile imprevisto, si farà.