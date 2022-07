KVARATSKHELIA – Prime parole del georgiano da giocatore del Napoli

Come già annunciato, il neo acquisto del Napoli KVARATSKHELIA, da ieri, è ufficialmente un calciatore azzurro. Il suo contratto è stato già depositato in Lega. Euforico, il georgiano, ha pronunciato le sue prime parole in magli azzurra, affermando che, finalmente, ha coronato un sogno, quello di giocare in un top club. Ma vediamo, nel dettaglio, quanto da lui dichiarato ai microfoni di Sport Express:

“Ho sempre sognato di giocare in un grande club ed il Napoli è uno di questi. Da bambino immaginavo di far parte del Real Madrid. Ma, oggi, sono felice ugualmente perché il mio sogno si è già avverato. Con Spalletti ho parlato di tante cose, soffermandomi su vari argomenti. Penso di poter essere all’altezza di giocare in un campionato affascinante come quello italiano. Mister Spalletti è un ottimo allenatore e non vedo l’ora di mettermi a sua disposizione. “

Queste le prime affermazioni, in lingua inglese, dell’esterno che dovrebbe sostituire Insigne, da neo giocatore del club partenopeo. Di lui si dice un gran bene, dobbiamo soltanto augurarci che si ambienti presto al nostro calcio.