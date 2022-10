LA PARTITA – Cremonese-Napoli 1-4, azzurri super a Cremona

Il Napoli batte la Cremonese 4-1: nel primo tempo apre le marcvature Politano su rigore, nella ripresa risponde la squadra di casa con Dessers, ma gli azzurri trovano la vittoria con le reti di Simeone, Lozano e Olivera.

PRIMO TEMPO

Al 2’ Rrahmani si invola in area ed effettua la conclusione, il pallone colpisce la traversa. Al 24’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Bianchetti su Kvaratskhelia , dal dischetto non sbaglia Politano. La gara prosegue con gli azzurri molto propositivi. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 45’ ci prova Raspadori in una buona posizione, Radu ci arriva, riceve il pallone Anguissa ma intercetta di nuovo il portiere della Cremonese. Al 46’ arriva il pareggio della Cremonese con Desens. Al 76’ passa in vantaggio il Napoli con Simeone, che viene servito meticolosamente da Mario Rui con un cross dalla distanza e di testa spedisce il pallone in rete. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero, al 92’ arriva il terzo gol con Lozano, servito da Kvaratskhelia. Dopo un minuto c’è anche il quarto gol di Olivera, sugli sviluppi di una deviazione battuta da Di Lorenzo. Al 95’ termina la gara

IL TABELLINO

Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (27′ st Buonaiuto); Meite, Ascacibar (34′ st Ciofani); Zanimacchia (1′ st Okereke), Felix (17′ st Escalante), Quagliata; Dessers (27′ st Aiwu). A disposizione: Carnesecchi, Saro, Vasquez, Pickel, Baez, Acella, Ndiaye, Milanese. All.: Alvini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (37′ st Ostigard), Kim, Mario Rui (37′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Ndombele (12′ st Simeone); Politano (28′ st Lozano), Raspadori (28′ st Zielinski), Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin. All.: Spalletti

Arbitro: Abisso di Palermo

Reti : 26′ pt Politano (N), 2′ st Dessers (C), 31′ st Simeone (N), 48′ st Lozano (N), 50′ st Olivera (N)

Note: Ammoniti: Zanimacchia, Sernicola (C); Kvaratskhelia (N); Recupero: 2′ pt, 5′ st.

Mariano Potena