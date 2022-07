Napoli, contatti con l’agente di Milenkovic

Il Napoli si prepara a una eventuale partenza di Koulibaly e il sostituto potrebbe essere Milenkovic della Fiorentina. In giornata ci sono stati contatti tra il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis e l’agente del difensore Ramadani.

Milenkovic però è stato già bloccato dall’Inter, ma resta da capire se la trattativa con i nerazzurri sarà finalizzata.

Arrivato in Italia nel 2017 dal Partizan Belgrado, Milenkovic col passare degli anni è diventato un pilastro della difesa della Fiorentina e uno dei difensori più richiesti d’Europa. Oltre 150 presenze con i viola e 12 gol: un bottino niente male per un centrale.

Inoltre sarà anche uno dei protagonisti al prossimo Mondiale in Qatar con la sua Serbia. Dopo l’accesso diretto ottenuto ai gironi di qualificazione ai danni del Portogallo di Ronaldo, Milenkovic per la seconda volta in carriera rappresenterà il suo Paese alla competizione.

