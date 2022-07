NAPOLI – Mathias Olivera indossa la maglia azzurra nel suo primo giorno con i nuovi compagni

Dopo il centrocampista georgiano, anche il difensore uruguaiano Olivera è stato fotografato, ieri, nel raduno di Castel Volturno, con indosso la maglia azzurra del Napoli. Il calciatore connazionale di Cavani è sembrato abbastanza felice di aver scelto il club di De Laurentiis e di stringere la mano ai nuovi compagni. L’ex Getafe è però reduce da un infortunio dal quale non è ancora totalmente guarito ma il tempo per tornare nelle migliori condizioni c’è tutto. Appena sarà possibile si metterà a disposizione di mister Luciano Spalletti e del suo staff tecnico. Intanto domani il gruppo volerà alla volta del Trentino per il ritiro a Dimaro – Folgarida. In Val di Sole e poi in Abruzzo, seconda fase del precampionato del Napoli, si terranno importanti test, allenamenti ed anche partite amichevoli,. Occorrerà, infatti, prepararsi al meglio, sia fisicamente che psicologicamente per affrontare una stagione particolare, molto impegnativa, con un calendario serrato a causa del Mondiale che partirà a novembre prossimo in Qatar. Sui social è diventato virale il video postato dalla società partenopea in cui il neo acquisto Mathias Olivera proferisce per la prima volta parole in italiano, dicendo: “Ciao a tutti, forza Napoli sempre”.