CALCIOMERCATO – Kim Min-jae, difensore centrale coreano del Fenerbace, possibile candidato alla sostituzione di Koulibaly

Qualora Koulibaly dovesse partire, quest’anno o nella prossima stagione, il candidato numero uno alla sua sostituzione nella fila del Napoli, è il difensore coreano in forza alla formazione turca del Fenerbace, Kim Min-jae. Cristiano Giuntoli ha parlato con il procuratore Ramadani di Milenkovic, ma su di lui ci sono anche Juve e Inter per cui Il giocatore asiatico appare la pista più percorribile. Il forte gigante difensivo di soli 25 anni, piace da tempo al direttore sportivo del Napoli, il quale giocherà tutte le sue carte per portarlo alla corte di Spalletti in luogo del senegalese che oramai sembra deciso a non rinnovare con il club partenopeo.