Napoli – Dopodomani prima amichevole della nuova stagione contro l’abituale sparring partner Bassa Anaunia, allo stadio di Carciato

Anche quest’anno come accaduto in diverse stagioni, il Napoli aprirà, dopodomani, 14 luglio, alle ore 18, la serie di amichevoli estive, contro la formazione dilettanti locale della Bassa Anaunia, che è iscritta al campionato di Promozione, allo stadio di Carciato, in quel di Dimaro – Folgarida.. Brutte notizie per i tifosi azzurri: la gara tra Napoli e Bassa Anaunia non sarà visibile in tv, poiché nessuna emittente privata o a pagamento ha inteso acquistare i diritti per trasmettere la partita. Azzardiamo, qui di seguito, una possibile formazione azzurra, in base agli elementi attualmente a disposizione del tecnico toscano:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Olivera; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas.

Domenica 17 luglio, ci sarà invece un test molto più probante con il Perugia che milita in serie cadetta.