Koulibaly verso il Chelsea, il centrale del Napoli conferma: “Siamo sulla buona strada”

Kalidou Koulibaly al Chelsea per 40 milioni, la conferma arriva dallo stesso senegalese del Napoli. Interpellato dal collega di Eurosport Romain Collet-Gaudin, il difensore centrale ha ammesso che l’addio agli azzurri è vicino: “Lo confermerò più avanti, ma siamo sulla buona strada” sono le parole attribuite al difensore. Per il centrale si tratterebbe di un addio a un anno dalla scadenza naturale del suo attuale contratto, un duro (eventuale) colpo per Spalletti, che sul campione d’Africa aveva costruito la squadra nella scorsa stagione.

TuttoMercatoWeb.com