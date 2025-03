David Neres – Il brasiliano verso il rientro in squadra, probabile convocazione per il match, sulla laguna, del 16 marzo

Purtroppo, l’assenza dell’attaccante brasiliano David Neres, che oggi festegia il compleanno, si è avvertita moltissino, infatti, senza di lui il Napoli non è riuscito ancora a vincere; solo due pareggi ed una sconfitta. Per fortuna, il suo rexcupero si avvicina; occorre attendere solo un paio di settimane per rivederlo, almeno in panchina. Molto probabile che la data del rientro, coincida con la partita contro il Venezia, sulla laguna, domenica 16 masrzo. alle 12,30.Tutrtavia, il club partenopeo non intende affretttare i tempi, visto che subito dopo il lunch match con i veneti, il campionato si fermerà per dare spazio alle nazionali, Pertanto, Neres, con più tempo a disposizione, potrebbe ritrovare la forma migliore e tornare, dal primo minuto, nella sfida contro il Milan, al Mardona, il prossimo 30 di marzo.Il numero 7 azzurro è, senza dubbio, un’arma in più da sfruttare per l’allenatore salentino allo scopo di combattere fino alla fine, nella lotta scudetto, un traguardo che la tifoseria napoletana sogna di rivivere dopo due anni.