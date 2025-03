Philip Billing – L’uomo nuovo del Napoli, Conte trova un giocatore affidabile da schierare in caso di necessità

Il danese Philip Billing, acquisto molto discusso del mercato invernale, subentato ad un quarto d’ora dalla fine di Napoli – Inter, ha tolto le castagne dal fuoco, alla squadra in svantaggio, realizzando il gol del pari che rilancia le ambizioni della formazione di Antonio Conte che, adesso, si ritrova un giocatore all’altezza, su cui puntare in caso di necessità, in queste ultime 11 gare che separano dal termine del campionato, oggi apertissimo, con tre possibili candidate allo scudetto. Il centrocampista azzurro, sabato, ha mostrato di possedere buone doti, quantità e anche un feeling col gol. Davvero un rinforzo importante per il Napoli che, per ammissione dello stesso allenatore crede nel miracolo. Billing è un centrocampista completo, in grado di svolgere mansioni di interdizione e nello stesso tempo di impostazione offensiva. La sua stazza fisica di 194 cm fa di lui un calciatore difficile da superare, in più rappresenta un punto di riferimento nei duelli nella zona mediana del campo. Oltretutto, il fatto che il danese sia capace di adattarsi a vari schemi di gioco, costituisce un bene non da poco per mister Conte.