Kalidou Koulibaly lascia Napoli: ha firmato per il Chelsea, che ora raggiungerà nel ritiro

Koulibaly ha firmato, adesso manca solo l’ufficialità da parte del suo nuovo club ma, di fatto, è un nuovo giocatore del Chelsea. I Blues hanno chiuso in poche ore l’affare, dopo l’ultima visita londinese da parte del suo agente Fali Ramadani.

Adesso l’affare è fatto, c’è la firma sul nuovo contratto. Ora può cominciare la nuova avventura del 31enne difensore senegalese, che arrivò dal Genk per vestire la maglia del Napoli con cui ha raccolto ben 317 presenze, in cui ha segnato anche 14 gol, nelle otto stagioni giocate sotto il Vesuvio.

In questo momento, Koulibaly è in partenza per Los Angeles, negli USA, dove raggiungera i suoi nuovi compagni per il ritiro precampionato, accompagnato anche dal responsabile della sua comunicazione, Igino Camerota (nelle immagini assieme al calciatore).

Dopo otto anni, dunque, Kalidou Koulibaly comincerà una nuova avventura in Premier League con la maglia del Chelsea, club appena passato da Roman Abramovic nelle mani del nuovo proprietario Todd Boehly, che per arrivare a lui ha speso circa 40 milioni di euro. Probabile si raggiunga questa cifra con una base sicura di 38 milioni di euro, più 2 di bonus (I RETROSCENA dell’affare).

GianlucaDiMarzio.com