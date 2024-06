Napoli, proseguono i contatti con l’agente di Di Lorenzo: la situazione

Uno delle situazioni che il Napoli deve risolvere è quella legata al capitano Giovanni Di Lorenzo. Nelle scorse settimane l’agente del difensore ha pubblicamente aperto alla cessione, mentre il club campano si è da subito opposto alla richiesta. Ora le parti sono al lavoro per risolvere i problemi e proseguire insieme.

Stanno proseguendo in questi giorni i contatti tra Napoli e l’agente di Giovanni Di Lorenzo. La volontà della società è risolvere i problemi emersi per riuscire a trattenere con serenità il giocatore. Il Napoli, come noto, non vuole cedere il proprio capitano e vuole che il giocatore resti con felicità.

Oltre a Di Lorenzo, il Napoli deve definire anche il futuro di Kvaratskhelia e Osimhen. Per quanto riguarda il georgiano, il club di De Laurentiis non ha cambiato la propria posizione e – come per Di Lorenzo – non apre alla cessione. Nei prossimi giorni il Napoli inconterà il giocatore per ribadirgli che è incedibile.

Per quanto riguarda Osimhen, invece, il Napoli resta in attesa di eventuali offerte. Nessun club, infatti, al momento ha offerto al club campano una cifra vicina al valore della clausola del nigeriano. Oltre all’alto valore della clausola, a frenare la trattativa c’è anche l’alto ingaggio attualmente percepito dall’attaccante (circa 12 milioni di euro).

