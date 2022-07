Mertens -Tutt’ora rimane un mistero il futuro dell’attaccante belga

Attualmente Dries Mertens, terminate le vacanze, è tornato in patria, dove si sta allenando, in solitudine, sotto lo sguardo di un preparatore atletico, aspettando una chiamata dal Napoli o dalla Lazio, ma anche il club brianzolo del duo Galliani – Berlusconi, adesso, ci sta facendo un pensierino. La sua priorità però resta il club azzurro, tuttavia sembra che De Laurentiis non abbia alcuna voglia di richiamarlo. Dunque, rimane ancora un vero mistero il futuro dell’attaccante belga che rischia di perdere la nazionale. Se Dries, Ciro Mertens trovasse, in extremis, l’accordo con la società partenopea, i tifosi napoletani farebbero salti di gioia.