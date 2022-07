Ecco quanto riportato da Sportitalia sul proprio profilo Twitter:simeone

SIMEONE-NAPOLI E PETAGNA-MONZA:

ANNUNCI VICINI

Il Monza è a un passo dall’ufficializzare l’acquisto di Andrea Petagna dal Napoli: gli Azzurri a loro volta hanno chiuso per il sostituto, vale a dire Giovanni Simeone dal Verona. Annunci in arrivo ad ore per questo giro di punte

— Sportitalia (@tvdellosport) July 21, 2022