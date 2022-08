Ieri, con gli ultimi due posticipi del lunedì, si è chiusa la seconda giornata di serie A; nel tardo pomeriggio la Roma ha battuto per 1 a 0 la Cremonese, mentre in serata la Juventus non è andata oltre il risultato ad occhiali, a Genova, contro la Sampdoria. Pertanto i giallorossi di Mourinho, vanno a far compagnia a Napoli e Inter con sei punti in classifica.