IL PUNTO SULLA A – Terza giornata, un sestetto in testa alla classifica con sette punti

Archiviata la terza giornata di serie A, già pronto, anche il primo turno infrasettimanale di questo campionato, che partirà domani con gli anticipi, per chiudersi giovedì sera. Intanto, ieri, la domenica calcistica, con le ultime quattro gare in programma, ha registrato la netta vittoria della Salernitana per 4 a 0, all’Arechi, contro la Sampdoria, il successo esterno a Verona per 1 a 0 dell’Atalanta ed i pareggi tra Fiorentina e Napoli, col risultato di 0 a 0 e fra Lecce ed Empoli, che hanno chiuso il match sull’1 a 1. In virtù dei risultati della terza giornata la classifica vede al comando un sestetto di formazioni tra cui le big ed il Torino, con sette punti. Il Napoli guida la graduatoria a causa della migliore differenza reti. A proposito degli azzurri, c’è da dire che, al Franchi, gli uomini di Spalletti non sono riusciti a ripetere le belle prestazioni precedenti ed il georgiano ha deluso, stavolta.