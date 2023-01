Serie A – Bentornato campionato, oggi, finalmente, si riparte

Ci siamo, finalmente la lunga attesa è terminata, oggi riparte il campionato di serie A che vede in programma tutte le dieci gare del sedicesimo turno. Questo il calendario completo:

ore 12,30 Salernitana – Milan e Sassuolo Sampdoria

ore 14,30 Torino – Verona e Spezia – Atalanta

ore 16,30 Roma – Bologna e Lecce – Lazio

ore 18,30 Fiorentina – Monza e Cremonese – Juventus

ore 20,45 Inter – Napoli e Udinese – Empoli

Dunque, per i calciofili italiani un’intera giornata da passare davanti alla Tv per seguire sulle piattaforme a pagamento, Dazn e Sky, volendo, le singole partite, oppure la diretta gol in contemporanea da tutti i campi. Naturalmente il piatto prelibato della giornata è senza dubbio il big match tra l’Inter e la capolista Napoli, chiamata a confermare la splendida cavalcata della prima parte della stagione che le ha permesso di fare il vuoto dietro di sé, distanziando le rivali di otto, dieci e undici punti. Infatti questa è la classifica attuale, nelle zone alte, per chi l’avesse dimenticata:

Napoli 41

Milan 33

Juventus 31

Lazio 30

Inter 30