Napoli – A San Siro gli azzurri tenteranno la fuga per la vittoria per sbaragliare gli avversari

Oggi è il grande giorno, il massimo campionato torna con una partita di cartello, assai avvincente come Inter vs Napoli che, in caso di successo della squadra di Spalletti, lancerebbe i partenopei in fuga per la vittoria finale. Il tecnico toscano, nella conferenza stampa della vigilia, ha dichiarato che i suoi ragazzi vogliono ripartire da dove hanno lasciato, partendo alla volta di Milano per portare a casa un risultato positivo, tentando addirittura di allungare il vantaggio sui nerazzurri a 14 punti. Un’impresa naturalmente non facile vista la caratura dei padroni di casa ma non impossibile per una formazione che è reduce da 11 successi di fila. Dal canto suo, Simone Inzaghi ha l’ultima possibilità per cercare di inserirsi nella corsa alla vetta ma deve soltanto vincere. L’ex tecnico laziale ha ribadito che crede nella rimonta, tuttavia appare molto ardua la risalita, visto il grande distacco dal Napoli e con il Milan a fare da primo inseguitore. Tra le file dell’Inter mancherà il croato Brozovic, infortunato, un’assenza abbastanza pesante, mentre sembra ancora rimandato il rientro da titolare di Rrahmani, tra gli azzurri. Al suo posto giocherà il brasiliano Juan Jesus. Luciano Spalletti, allenatore navigato, capace di plasmare alla grande una compagine rivoluzionata dal mercato estivo, medita la “vendetta” contro il club lo ha sedotto e poi abbandonato, sostituendolo con Antonio Conte. Malgrado la prima posizione in classifica, con un grosso vantaggio da gestire, sentirà il peso della ripartenza e di una notte che potrebbe valere una stagione. Ora o mai più per l’allenatore di Certaldo per aggiudicarsi, per la prima volta, uno scudetto in Italia. Lui dice di non avere l’ossessione dello scudetto, bensì quella di far impazzire di gioia il popolo napoletano, per cui sembra un altro modo per dire che punta a fregiarsi del titolo di campione d’Italia 2023. Per questo motivo, alla stregua del famoso film di tanti anni fa spronerà il suo Napoli a tentare la fuga per la vittoria, magari con una rovesciata di Osimhen, ad emulazione di quella della buonanima di Pelè, durante la partita contro la Germania, vista nella pellicola ambientata nel corso della seconda guerra mondiale.