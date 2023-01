NAPOLI vs JUVENTUS – Da stamattina in vendita i tagliandi per i settori superiori del Maradona

Con un comunicato ufficiale, apparso sul proprio sito, ieri, la SSCN ha reso noto che a partire da stamattina alle 10, inizia la vendita dei tagliandi di Napoli – Juventus del 13 gennaio prossimo, per gli anelli superiori dello Stadio Maradona. L’acquisto di questi preziosi biglietti avverrà soltanto per una quota giornaliera sul circuito Ticketone. Pure nelle rivendite autorizzate della città e della provincia vigerà tale limitazione, che potrebbe creare qualche disagio ai numerosi tifosi desiderosi di assistere al big match, considerato da sempre la madre di tutte le partite. Ricordiamo ancora una volta il costo di ogni singolo settore:

Curve € 50,00

Distinti € 85,00

Tribuna Nisida € 100,00

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Family € 50,00 / € 20,00 (under 12)

Come sempre non sono in vendita biglietti a tariffa ridotta, salvo per il settore Tribuna Family.