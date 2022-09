Posticipo del Lunedì – Sesta giornata di A, Roma corsara ad Empoli, si avvicina al trio di testa

Nel posticipo del lunedì, della sesta giornata di serie A, la Roma si è imposta ad Empoli per 2 a 1 grazie alle reti di Dybala e Abram. Con questo successo i giallorossi di Mourinho salgono a 13 punti, ad una sola lunghezza dal terzetto di testa composto da Napoli, Milan e Atalanta. Oggi spazio al martedì di Champions, per la seconda giornata dei vari gironi eliminatori, in cui sarà impegnata l’Inter contro il Viktoria Plzeri, in Polonia, alle ore 18,45. Domani toccherà alle altre tre formazioni italiane, Milan, Napoli e Juve.