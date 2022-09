Statistiche – Napoli bestia nera del Milan, a San Siro, con sei successi negli ultimi sette anni

Continua la tradizione a favore agli azzurri a San Siro, sponda rossonera. Infatti, il Napoli ,negli ultimi quattro campionati ha sempre vinto. Ma se andiamo a ritroso nel tempo si registrano altre due vittorie dei partenopei, quelle delle stagioni 2016/17, vittoria per 2 a 1 e 2015/16, allorché Insigne e company si imposero per 4 a 0. Per ritrovare una sconfitta degli azzurri, a San Siro, con i rossoneri, in serie A, dobbiamo andare al lontano torneo 2014/15. Per la cronaca, ieri, la compagine di Spalletti ha interrotto una serie positiva degli uomini di Stefano Pioli, che durava da ben 244 giorni, ovvero dalla sconfitta interna con lo Spezia del gennaio scorso.