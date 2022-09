Serie A: il Napoli contro il Torino per rimanere in vetta, in quota Simeone e Raspadori puntano a sbloccare il match

ROMA – La Serie A riaccende i motori; la prima a tornare in campo sarà la capolista Napoli che dovrà superare l’ostacolo Torino per mantenere il comando della classifica. La squadra di Juric non batte i partenopei fuori casa da 10 partite consecutive; è anche per questo che i betting analyst di 888sport.it vedono ancora favorito il Napoli con la vittoria di Spalletti a 1,50 contro il 5,50 dei granata mentre il pareggio vale 4,30 volte la posta.

Il Torino ha perso le ultime due partite per 1-0 ma stavolta i bookie sono convinti che al Maradona sarà spettacolo tanto che il Gol è dato a quota 1,85 – contro l’1,91 del NoGoal – e l’Over 2.5 a 1,80 con la possibilità che entrambe le squadre segnino meno di 3 gol a 2,02. Occhi puntati, poi, su Giovanni Simeone: il centravanti argentino, infatti, ha segnato sei gol contro il Torino in Serie A e una nuova rete ad aprire le marcatura vale stavolta 4,75 volte la posta mentre un gol di Giacomo Raspadori, lanciato dalle due reti consecutive in Nazionale contro Inghilterra e Ungheria, si trova a quota 6,25. Dall’altra parte invece il miglior marcatore stagionale, con tre reti all’attivo, è Nikola Vlasic con il trequartista che è il giocatore ad aver effettuato più conclusioni verso lo specchio e anche ad aver creato più azioni da gol per i compagni; un suo sigillo al Maradona a sbloccare il match si gioca a 14

RED/Agipro