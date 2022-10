LA PARTITA – Napoli-Torino 3-1, show degli azzurri con Anguissa e Kvaratskhelia

Il Napoli batte al Maradona il Torino 3-1 con una doppietta di Anguissa e un gol di Kvaratshelia, non basta per i granata il gol di Sanabria.

PRIMO TEMPO

Al 6’ passa subito in vantaggio il Napoli con Anguissa, che viene servito da Mario Rui con un cross e di testa spedisce il pallone in rete. Al 12’ arriva anche il raddoppio del Napoli, ancora con Anguissa, che parte da centrocampo, si invola in area e a tu per tu con il portiere va a segno. Al 32’ colpo di testa di Rrahmani sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone termina di poco fuori. Al 37’ terzo gol degli azzurri con Kvaratskhelia, che si invola in area da centrocampo e insacca. Al 43’ accorcia le distanze il Torino con Sanabria. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 55’ ci prova Politano con il sinistro dalla distanza, il pallone tocca l’esterno della rete. Al 78’ conclusione con il destro di Lozano, il pallone però termina alto sopra la traversa. All’84’ grande parata di Meret su un tiro di Radonijc. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 7, Kim 7, Mario Rui 6,5 (80′ Olivera sv); Anguissa 8, Lobotka 7, Zielinski 6,5 (62′ Ndombele 6); Politano 6,5 (68′ Lozano 6,5), Raspadori 5,5 (62′ Simeone 6), Kvaratskhelia 7 (80′ Elmas sv). All. Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5.5; Djidji 5, Buongiorno 5,5, Rodriguez 5 (85′ Schuurs); Singo 5,5 (85′ Karamoh sv), Lukic 5, Linetty 5 (74′ Adopo sv), Lazaro 6 (74′ Aina 5,5); Miranchuk 5 (68′ Radonjic 6), Vlasic 5,5; Sanabria 6. All. Juric.

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Singo (T), Lukic (T)

Reti: 6′ e 12′ Anguissa (N), 37′ Kvaratskhelia (N), 44′ Sanabria (T)

Espulsi: al 73′ Juric (allenatore Torino) per proteste