IL PUNTO SULLA SERIE A – Ottava giornata, la Juve torna al successo

Eccezion fatta per l’ultimo posticipo di questa sera che vedrà di fronte Verona e Udinese, l‘ottava giornata di serie A è alle spalle. Detto degli anticipi di sabato scorso, la domenica del pallone ha registrato i seguenti risultati:

Lazio – Spezia 4-0

Sassuolo – Salernitana 5-0

Lecce – Cremonese 1-1

Atalanta – Fiorentina 1-0

Sampdoria – Monza 0-3

Juventus – Bologna 3-0

Insomma un’ottava giornata caratterizzata da un fiume di reti. Sorprendenti i tonfi di Sampdoria e Salernitana che hanno subito delle sconfitte che non permettono alibi. Torna alla vittoria, invece, la Juventus, davanti al proprio pubblico, a spese della squadra di Thiago Motta. In virtù del successo di misura sui viola, i bergamaschi agganciano il Napoli in cima alla classifica a quota 20 punti. Adesso spazio alla tre giorni di Coppe europee; si parte domani con le gare del terzo turno Ajax – Napoli e Inter – Barcellona.