LE INTERVISTE – Cremonese, Alvini: “Napoli facilitato da un mezzo rigore, risultato troppo penalizzante”

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, commenta a Dazn il 4-1 subito in casa contro il Napoli: “Considerando la partita, la Cremonese l’ha giocata in modo dignitoso, di grande coraggio. La gara è stata in bilico fino al 92′. Poi uno legge il risultato, ma la partita ha detto tutt’altro e va analizzate bene, considerando il valore dell’avversario e quello che abbiamo dato. Loro sono stati facilitati da un mezzo rigore, poi abbiamo commesso un’ingenuità sul 2-1, ma abbiamo fatto una partita importante e il risultato penalizza oltre misura i ragazzi”.

