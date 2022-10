Otto vittorie consecutive tra campionato e Champions: è record per il Napoli

Napoli da record: con la vittoria contro la Cremonese sono otto – sette in campionato, una in Champions League – i successi consecutivi degli azzurri. Come evidenziato da Opta, è la prima volta nella storia del club partenopeo.

