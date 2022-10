Benevento-Ternana, la conferenza del tecnico Canavaro: “E’ l’avversario peggiore da affrontare in questo momento”

Ecco cosa ha affermato il tecnico del Benevento, Fabio Cannvaro, alla vigilia del match contro la Ternana:

La Ternana è una squadra solida che lavora molto bene con e senza palla. È l’ avversario più difficile da affrontare in questo momento. Acampora e Simy non sono convocati. Rientra Forte e andiamo avanti con quelli che abbiamo. Alcuni stanno iniziando a capire quello che chiedo. Per i tre centrali vedremo. Anche Capellini ha qualche problemino. Cerchiamo di gestire le situazioni.

Come mi spiego gli infortuni? Ci sono tante cose da gestire e alcuni si portano dietro alcune situazioni. La condizione fisica mi preoccupa di più ma è qualcosa che supereremo. Simy era alla prima gara da titolare dopo tanto tempo. Era al limite, poi si è fatto male ed è stato costretto ad uscire.

I gol subiti su palla inattiva dipendono da una questione di attenzione, am sono cose migliorabili.

Dobbiamo essere intelligenti e capire come sfruttare qualche punto debole della Ternana. E’ una squadra aggressiva e fisica. Ce la giochiamo senza paura e con rispetto. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche. In attacco chiedo alle punte di attaccare l’ area di rigore e non la bandierina. La Gumina e Forte hanno caratteristiche diverse che mi permettono di variare qualcosa.

Viviani sta bene ma ha paura di una ricaduta. Stiamo lavorando per farlo rientrare la prossima settimana. Schiattarella sta meglio e anche la sua condizione sta crescendo. Il Benevento ha nelle gambe 65 minuti,ma alcuni ragazzi anche 45.

Giocare a due tocchi, magari anche ad uno, è fondamentale nel calcio di oggi. Bisogna farlo contro ogni avversario. La crescita di una squadra non può avvenire in due gare, anche se bisogna fare risultato. L’ equilibrio è fondamentale. È normale che mi piacerebbe giocare con tre punte fisse. Non voglio essere ripetitivo ma la gestione dei calciatori è la chiave di tutto”.