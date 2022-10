ANTICIPI DEL SABATO DI A- Dodicesimo turno, vincono Napoli, Juve e Inter

Si sono disputati, ieri, i primi anticipi della dodicesima giornata di serie A in cui erano impegnate tre big del calcio italiano, ebbene Noblesse obblige! Infatti Napoli, Juventus e Inter si sono aggiudicate l’intera posta in palio, rispettivamente contro il Sassuolo, travolto al Maradona per 4 a 0, il Lecce, sconfitto in casa per 0 a 1 e contro la Sampdoria, caduta a San Siro per 3 a 0. Dunque, continua l’ascesa della squadra di Spalletti che conferma il primato solitario in classifica, portando momentaneamente a sei le lunghezze di vantaggio sull’immediata inseguitrice Milan, obbligata a rispondere, questa sera, nel posticipo domenicale, in quel di Torino, contro i granata di Juric. La giornata odierna propone, oltre alla gara dei rossoneri, all’ora di pranzo, il match Empoli – Atalanta, quindi alle 15 Cremonese – Udinese e Spezia – Fiorentina e alle 18 Lazio – Salernitana. La dodicesima tornata di campionato avrà il suo epilogo, domani con i posticipi del Lunedì Verona – Roma e Monza – Bologna.