Pafundi, il padre: “Sogna l’azzurro, tifiamo tutti Napoli ed è cresciuto in Curva B! Sui contatti con il club…”

Salvatore Pafundi , padre di Simone Pafundi dell’ Udinese , è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).“A casa nostra si tifa Napoli, siamo tutti contenti della squadra che ci sta dando tante gioie. Dall’altro lato c’è Simone che ha intrapreso questo percorso con l’Udinese e vedremo cosa ne verrà fuori. Ad Udine si sta benissimo, è una società che cura tanto il settore giovanile e Simone la considera casa sua anche se tifa Napoli. E’ un trampolino di lancio, in futuro ci aspettiamo di trovare più spazio per dimostrare ciò che si dice di lui come calciatore”. Sul Napoli : “Ieri sera ho visto la partita con Simone, è entusiasta di questo Napoli. Reputa la rosa azzurra molto forte, che gioca un calcio spettacolare”. Su Napoli-Udinese : “Spero possa giocare la gara del Maradona, o almeno essere inserito nella lista dei convocati. Da genitore me lo auguro di vero cuore”. Sul futuro Simone : “E’ ancora presto per definirlo fenomeno perchè è giovanissimo, lui è molto tranquillo. Noi all’Udinese siamo grati, ma non nascondo che essendo tifosi del Napoli lui ha un grande sogno. E’ un ragazzo cresciuto nella Curva B, vedremo cosa ci dirà il futuro. Lui deve fare il suo percorso, dimostrando tutto quello di buono che si dice in giro su di lui”. Sull’interesse del Napoli : “Come famiglia non abbiamo mai avuto un contatto con il club azzurro. Forse la società lo segue, ma ad oggi nessuno ci ha mai contattato”.

