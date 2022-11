Calciomercato Napoli – Giuntoli tenta il colpo Frattesi per la sessione di gennaio

A quanto pare, in vista del prossimo mercato invernale di gennaio, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, cercherà di regalare a Spalletti un altro grande colpo. Si tratta del centrocampista, appena ventitreenne, del Sassuolo Davide Frattesi, sul quale però ci sono anche altri club. Ma la SSCN tenterà di anticipare la concorrenza ed acquistare il forte calciatore ex Juventus che piace tanto al tecnico azzurro. Infatti Frattesi sembra essere il primo nella lista dei desideri dell’allenatore toscano, per questo mercato. Se arrivasse a Napoli sarebbe la cosiddetta ciliegina sulla torta per rafforzare ancor di più la rosa, impegnata nella corsa verso il titolo. La società emiliana, per il cartellino del centrocampista, chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro, tuttavia, come accaduto per Raspadori, si può addivenire ad un accordo limando qualche milione. Tra i giocatori nel mirino di Giuntoli vi è pure il ventenne dell’Udinese Lazar Samardzic, giovane molto promettente che potrebbe essere opzionato per la prossima sessione estiva. Intanto la dirigenza partenopea sta trattando i rinnovi Di Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka , mentre per il talento georgiano ci sarà un congruo aumento dell’ingaggio.

Fonte Tuttosport