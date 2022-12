Napoli – Domani pomeriggio seconda amichevole, in Turchia, con il Crystal Palace

Dopo la gara amichevole disputata mercoledì scorso e vinta per 3-2 contro la formazione locale dell’Antalyaspor, continua il ritiro degli azzurri con il secondo test, stavolta più probante contro gli inglesi del Crystal Palace, che si giocherà domani ad Antalya, in ottica preparazione alla ripresa della stagione. Il match sarà trasmesso in diretta dall’emittente Dazn, gratis per gli abbonati, mentre su Sky l’evento sarà a pagamento.

La squadra allenata da Luciano Spalletti vuole farsi trovare pronta alla ripartenza della serie A, che riprenderà con la sedicesima giornata, a San Siro con l’Inter. Lunedi, poi, il Napoli rientrerà a Castel Volturno, in vista della terza amichevole, la quale andrà in scena allo stadio Maradona contro il Villarreal, sabato 17 dicembre, alle ore 20,30, l’impianto è già sold out.