Gli interventi di Gianni Parisio, Luca Esposito e Luca Cavallaro a “1 Football Club”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista del portale di informazione di calcio “Calcioinpillole”. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Mercato dell’Inter? “Al momento non c’è nessuna grossa novità, il nome più caldo è Djidji del Toro. Il club è interessato anche a Smalling, in scadenza con la Roma. Tutto dipenderà dalle cessioni di Gagliardini ed eventualmente di Gosens. Occhio anche alla posizione di Correa, sebbene sia un pupillo di Inzaghi, potrebbe anche essere ceduto”. Ripresa degli allenamenti? “L’Inter ha disputato due amichevoli, terminate entrambe con un successo. È rientrato Lukaku dal Qatar, anche Onana si sta allenando con la squadra. I nerazzurri dovranno disputare anche un’altra gara con la Reggina. Romelu è stato infortunato, ha disputato solo quattro partite, è giusto che si alleni in vista del big match di gennaio con il Napoli. Si ttwnd3ranno, inoltrr, i rientri di Lautaro e Brozovic, impegnati attualmente al.Monfiale”. Futuro di Lukaku? È stato un prestito giustificato? “Tanto dipenderà da come rientrerà il belga. Quanto alle sue prestazioni sino ad oggi iggi non è stato decisamente all’altezza. Le sue prove e i suoi gol influenzeranno l’eventuale riscatto o l’allungamento del prestito. Mi aspettavo comunque un Mondiale non al top da parte di Romelu, anche perché era reduce da un periodo di stop forzato per il suo infortunio. Deve lavorare a testa bassa e meritarsi il futuro all’Inter”.

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Esposito, noto direttore di TuttoSalernitana.com. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Interesse della Salernitana per Demme? “Il club vuole regalare questo colpo di lusso alla tifoseria, attualmente, però, resta un sogno. Il presidente Iervolino vuole consentire alla squadra di raggiungere la parte sinistra della classifica. Il Napoli lascerebbe partire il calciatore a determinate condizioni, i granata dovrebbero pagare l’intero ingaggio del ragazzo. Il problema riguarda la modalità della trattativa. Sondaggio per Nuytinck dell’Udinese, l’affare potrebbe andare in porto, anche perché è un giocatore gradito da mister Nicola. Anche Ceccherini è un obiettivo della Salernitana; uno dei due calciatori arriverà soltanto dopo la cessione di un difensore. Ad oggi, tuttavia, la situazione è in divenire. Per quanto concerne l’attacco, piace Djuric, ma il reparto dovrebbe essere sfoltito prima di essere rinforzato. Il maggior indiziato a lasciare il club è Bonazzoli, seguito da Verona e Monza. Sepe ha subito un infortunio, la Salernitana è interessata a Gollini per sostituirlo”.

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Luca Cavallero. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Commento sulla situazione Juve? “Non ci sono aggiornamenti specifici a riguardo. Le intercettazioni sono state divulgate per l’iter processuale, ad oggi tutti sono al corrente della vicenda. Bisognerà capire se queste intercettazioni possano aver infranto qualche norma legislativa. Il fattore oggettivo è rappresentato proprio da queste. Alcuni temono che la Juve possa essere utilizzata come capo espiatorio per gli altri club italiani”. Ripercussioni sul mercato bianconero? “Si è parlato tanto di strategia, l’intento della società era di agevolare i bilanci del club in seguito ad alcuni colpi di mercato. Tornando indietro nel tempo, tanti colleghi si sono interrogati su diversi temi non sottesi. Le strategie future, tuttavia, saranno influenzate non tanto da questa situazione, ma da determinate decisioni del club. È una situazione complicata, sarà necessario conoscere anche le intenzioni dei calciatori presenti in rosa e stabilire il loro futuro”. Amichevoli della Juve prima della ripresa della Serie A? “Di Maria e Paredes sono passati al turno successivo con l’Argentina. Il club bianconero disputerà l’amichevole con l’Arsenal, prima dell’appuntamento a Cremona il 4 gennaio. Milik, Szczesny e McKennie sono attualmente in vacanza, ma presto torneranno ad allenarsi con il gruppo in vista della ripresa del campionato”.