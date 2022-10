ROMA vs NAPOLI – Sarà Irrati l’arbitro del match dell’Olimpico? Si attende l’ufficialità

Secondo alcuni rumors provenienti dall’Aia, sembra che il designatore arbitrale Rocchi abbia intenzione di mandare a dirigere la sfida tra Roma e Napoli, in programma domenica sera allo stadio Olimpico, posticipo dell’undicesima giornata di campionato, il signor Irrati, nato a Firenze ma facente parte della sezione di Pistoia. Non vi è ancora la certezza di tale designazione ma tutto lascia pensare che a breve arriverà l’ufficialità della notizia. Una scelta quasi obbligata dettata, innanzitutto, dalla sua grane esperienza e poi perché non vi erano, al momento, altri fischietti disponibili, essendo un turno in cui, oltre al derby del Sole si giocano anche Atalanta – Lazio e Fiorentina – Inter. Ironia della sorte, l’anno scorso questa affascinante partita si disputò quasi nella stessa data, infatti era il 24 ottobre del 2021 e si concluse con il punteggio di 0 a 0, risultato che spezzò la striscia di otto successi di fila del Napoli di Spalletti. Guarda caso, pure quel giorno, a dirigere l’incontro vi era Irrati. Una strana coincidenza che i tifosi della squadra partenopea scongiurano, per evitare che si ripeta, anche, domenica, la stessa cosa del campionato passato. Dunque, occorre proseguire sulla falsariga di questo periodo che vede gli azzurri trionfare sempre nei recenti dieci match tra serie A e Champions. Tuttavia l’allenatore di Certaldo nelle, sei partite in cui ha incrociato il tecnico portoghese, non ha mai vinto, ottenendo solo tre pareggi. E’ giunta l’ora, quindi che Spalletti sfati questa brutta tradizione nei confronti di Mourinho.