Roma – Mourinho ha preparato una gabbia per il talento georgiano del Napoli

Si va verso Roma – Napoli, match clou tra la prima e la quarta in classifica, dell’undicesima giornata di massima serie. Per l’occasione rientrerà dal primo minuto, nella fila giallorosse dopo lo spezzone di Genova, Rick Karsdorp, forte esterno di Mourinho, pronto a riprendersi una maglia da titolare contro gli azzurri. L’allenatore portoghese medita, intanto, una sorta di gabbia per contenere Khvicha Kvaratskhelia, opponendo al talento georgiano, proprio il terzino di fascia olandese. Secondo l’allenatore della Roma, Karsdorp rappresenta il calciatore ideale per contrastare il fenomeno partenopeo. L’esterno basso destro sa difendere e nello stesso tempo è capace di attaccare l’avversario allorquando l’azione lo richiede, protetto pure dal compagno di reparto Mancini. Ma Kvaratskhelia ci ha abituati a dribbling impossibili per cui Morinho, dovrà inventarsi anche un piano alternativo qualora l’olandese non riuscisse a prevalere sull’azzurro.