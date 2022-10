Como-Benevento, conferenza stampa Fabio Cannavaro: “È un momento difficile. Sull’ impegno garantisco io”

Conferenza stampa pre-gara Como – Benevento del tecnico Fabio Cannavaro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Una gara dove bisogna pensare per 90 minuti. Le situazioni variano e dobbiamo essere bravi a risolvere le situazioni che si presentano.

Vedremo come giocare, Forte è rientrato ma non è al massimo. In attacco ho la possibilità di cercare qualcosa di diverso.

Abbiamo cambiato sistema di allenamento e ci può essere qualche problema. Ci trasciniamo dietro alcuni problemi. Il problema principale è che ci sono altri giocatori a rischio infortuni, tra questi i tre centrali difensivi.

Schiattarella non sta ancora bene per giocare tutta la partita, ne a due, ne a tre in mezzo al campo.

Se si vuole bene a questa squadra non bisogna contestare.

Conosco la gestione di un gruppo, che è uguale ovunque. Se mandiamo messaggi negativi non creiamo basi importanti.

A livello psicologico è stata una settimana dura. Vedere tristi i ragazzi mi ha rammaricato molto, perché so come si allenano. Le situazioni di palla inattiva sono state un problema, soprattutto da quando abbiamo preso Glik.

Mi assumo io le colpe. I calciatori devono andare in campo sereni. Quando la scorsa gara ho fatto entrare Vokic, gli ho detto di stare sereno. Più che sbagliare un passaggio, a me importa l’atteggiamento.

Dobbiamo fare punti. Sull’ impegno garantisco io. Il calcio è simile ovunque. Bisogna cercare il risultato convivendo con queste situazioni. Adesso stiamo lavorando di più sul breve ma sempre ad alta intensità.

Chiedo la precisione, soprattutto negli allenamenti. Tra primo e secondo tempo, contro la Ternana, ho alzato la voce. Il 2-0 è un risultato che non mi piace perché cala la tensione.

Chi va in campo sta dando il massimo. Viviani è in una situazione complessa. Non sarà a disposizione”.