Calendario di A – Prima giornata Verona vs Napoli, poi sarà il Monza ospite al Maradona nell’esordio casalingo

E’ in corso la l’elaborazione del nuovo calendario di Serie A 2022/23. Il Napoli farà il suo debutto stagionale in quel del Bentegodi contro il Verona, mentre nella seconda giornata debutto casalingo con il Monza di Berlusconi, neo promosso dalla B. Quindi gli azzurri, alla terza saranno ospiti della Fiorentina al Franchi di Firenze, mentre alla quarta scenderà, al Maradona, il Lecce. Alla quinta trasferta allo stadio Olimpico, sponda laziale. Il primo scontro di carello sarà alla settima a San Siro contro i campioni d’Italia. A più tardi per il calendario completo.