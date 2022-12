Spalletti: “Felici di questa pausa perchè ci darà la possibilità di ricaricarci per ripartire”

“A chi dice che il Napoli ha interrotto la stagione in un momento cruciale e favorevole, rispondo che noi siamo felici di questa pausa perchè ci darà la possibilità di tirare il fiato e ricaricarci per ripartire con la stessa forza“. Luciano Spalletti parla in maniera diretta e precisa nella conferenza stampa in Turchia.

“E’ stato un buon test quello contro l’Antalya perchè, come ho già detto, hanno un allenatore bravissimo che riesce a trasferire le qualità che aveva quando giocava ai suoi attuali calciatori. Noi abbiamo disputato una buona partita, ho visto attenzione e interesse per le novità che abbiamo proposto tatticamente. Abbiamo fatto tutto per bene“

“Domani giocheremo contro un avversario di livello superiore, il Crystal Palace, anche là c’è un mostro sacro da calciatore che è Vieira e sarà riuscito a trasferire ai propri calciatori da allenatore il suo carattere. Sarà un bel test contro una squadra di qualità che ha calciatori top a livello europeo“

“Noi cercheremo ancora di provare qualcosa di nuovo. Noi questo periodo dobbiamo sfuttarlo per mettere dentro situazioni nuove che posso servire durante la stagione. Adesso abbiamo delle conoscenze precise come identità di gioco, per questo possiamo cercare qualche situazione alternativa ed efficace che ci possa arricchire e completare“

“Io misuro la mia giornata di lavoro con la soddisfazione del gioco espresso dalla squadra. Siamo alla ricerca di perfezionarci attraverso le cose che non abbiamo ancora. E sotto questo profilo il tempo è stato utilizzato benissimo, abbiamo trovato la massima disponibilità dallo staff del marketing del Club che ci ha messo nelle condizioni di trovare tutto alla perfezione come organizzazione“

“Sono contento di questo periodo trascorso in Turchia e sono anche soddisfatto del break di campionato perchè necessitavamo di uno spazio di pausa per tirare un po’ il fiato dopo un inizio molto lanciato. Questo ci permetterà di ripartire forte e di consolidare la nostra strada. Ripartiremo con fiducia e con l’idea che avevamo sin dall’inizio con i miei calciatori nell’interpretazione della stagione“

Quando torneranno i calciatori impegnati nel Mondiale?

“Hanno 15 giorni di riposo da quando hanno giocato rispettivamente l’ultima gara al Mondiale e poi ci raggiungeranno in gruppo“.

Il Napoli farà operazioni di mercato a gennaio? Si parla di una cessione di Demme…

“Noi non vorremmo fare nulla nè in uscita e nè in entrata. Poi se qualche calciatore desidera di andar via valuteremo la situazione. Io vorrei che Demme restasse con noi perchè, nonostante abbia giocato poco anche per un infortunio, è un uomo importante per il nostro gruppo. Ma in assoluto la volontà è restare così anche sopperendo ad una eventuale cessione perchè la rosa è profonda“

“Voglio fare un ultimo ringraziamento al proprietario della struttura che ci ha ospitato. Alì Safak Orzturk ha fatto di tutto per metterci a disposizione ciò che ci necessitava, ci ha aperto casa sua ed ha mostrato una disponibilità eccezionale. E’ stato un piacere parlare di calcio con lui perchè è anche Presidente di un Club ed è un grande appassionato del nostro sport. Proprio per questo ha compreso benissimo le esigenze che avevamo. Sarà con piacere che lo ospiteremo al Maradona per dimostrargli e ricambiare tutto l’affetto che lui ha avuto per noi“