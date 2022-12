Retroscena – Giovanni Simeone pazzo di gioia per il successo mondiale della sua Argentina

La finale del Mondiale 2022,, probabilmente, più bella ed emozionante degli ultimi venti anni, come tutti sappiamo è finita, dopo un‘estenuante gara durata oltre 120 minuti,, con la vittoria, ai calci di rigore dell‘Albiceleste di Scaloni. Al termine della partita, l’attaccante azzurro, Giovanni Simeone, benché deluso per la sua esclusione dalla manifestazione qatariota, ebbro di felicità ha postato su Instagram un messaggio d’amore verso la sua Argentina campione del mondo dopo 36 anni di astinenza. Qui di seguito il post del calciatore di Spalletti:

simeonegiovanni Hanno reso felice un intero popolo!!! Su ogni palla ero uno di voi. Congratulazioni Campioni del Mondo!

Il post dell’azzurro ha collezionato subito quasi 7000 like. Tanto entusiasmo e tanta felicità sia in quel di Buenos Aires che a Napoli per la Seleccion, salita sul tetto del mondo.