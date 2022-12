Napoli – Il Club azzurro lavora per cancellare la clausola di Kim e per allungargli il contratto fino al 2027

Il club di De Laurentiis, in questo periodo che vede aprirsi, tra poco, il calciomercato di gennaio, sta lavorando sia per il presente che per il futuro. Giuntoli ha già in dirittura dì arrivo la trattativa con la società doriana per lo scambio tra Zanoli e Bereszkinsky e per riportare a Napoli il portiere Contini. Inoltre si sta pensando di blindare i giocatori più rappresentativi della squadra come Kim e Kvaratskhelia. Per il coreano il ds azzurro sta lavorando al fine di cancellare la clausola rescissoria valida per l’estero di 50 milioni, solo per i primi quindici giorni, di luglio del 2023. De Laurentiis è pronto a prolungare il contratto del difensore coreano fino al 2027, riguardo al talento georgiano, il Napoli intende aumentargli l’ingaggio che, attualmente, è poco più di un milione a stagione, Kim è considerato dal tecnico toscano un punto fermo della rosa e quindi la società non ha alcuna voglia di perderlo nella prossima estate. Del resto Il calciatore, ex Fenerbace, è molto felice della sua scelta di vestire la maglia che era di Koulibaly. Insomma si tratta di due tasselli molto importanti per questo club.