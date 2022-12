Salernitana, chiuso il colpo Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa sarà presto un nuovo giocatore della Salernitana. Il portiere classe 1985, che concluderà il proprio contratto con l’CF America il prossimo 31 dicembre 2022, firmerà un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2023.

L’arrivo in Italia è previsto nella giornata di giovedì 22 dicembre. La trattativa tra la Salernitana e Guillermo Ochoa si è chiusa in poco più di 36 ore: le parti ci lavoravano dalla mattina di lunedì e la chiusura è arrivata nel pomeriggio di martedì.

Guillermo Ochoa è un vero e proprio idolo in Messico. Il classe 1985 ha vestito per 135 volte la maglia della nazionale Tricolor. Il portiere ha giocato cinque Mondiali, tre da titolare e in Qatar 2022 ha parato un rigore a Robert Lewandowski.

Il 31 dicembre 2022 scadrà il suo contratto con l’CF America, club nel quale è crescito e ha mosso i primi passi da professionista, prima di tornarci nel 2019. Ha vissuto 4 esperienze in Europa – con Ajaccio, Malaga, Granada e Standard Liegi – e ora è atteso dalla nuova sfida con la Salernitana, per la prima avventura in Serie A a quasi 38 anni.

