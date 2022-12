NAPOLI – Stasera, al Maradona, ultimo test degli azzurri contro il Lille, prima della ripresa del campionato

Questa sera, alle 20 Il Napoli affronterà nell’ultima amichevole, prima della ripresa della serie A, il Lille, ex squadra transalpina di Victor Osimhen, per sincerarsi della forma fisica e mentale attuale del gruppo di Spalletti. Il tecnico toscano, riguardo alla formazione da mandare in campo, è indeciso se schierare quei nazionali già tornati come Anguissa, Kim, Lozano, Olivera e Zielinski o puntare ancora sugli stessi undici scesi in campo per la gara contro il Villarreal. Molti dubbi pure sul modulo da adottare, continuare con il consueto 4-3-3 o ritentare nuovamente il 4-2-3-1? Questo è l’interrogativo amletico che si pone il mister. Personalmente credo che opterà, a meno di ripensamenti dell’ultimo minuto, per il collaudatissimo 4/3/3 con Meret in porta, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui nel pacchetto arretrato, Ndombele, Lobotka, Elmas, a centrocampo e per finire Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, come tridente offensivo. La gara sarà trasmessa in streaming dalla Piattaforma Dazn, gratis per gli abbonati, mentre su Sky sarà visibile solo a pagamento.